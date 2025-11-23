Monza, fa rumore la nuova love story di Izzo. Ma Bianco frena: "Son cose private, non di campo"

Che i calciatori e le showgirl attirino sempre le attenzioni del pubblico, indipendentemente se appassionato o meno di calcio, è cosa nota, e ogni volta che si forma una coppia non mancano i rumors. Che stavolta hanno riguardato il difensore del Monza Armando Izzo, la cui nuova compagna è Raffaella Fico: i due stanno anche aspettando un bambino. Ma non è mancato il gossip che vuole Fico come responsabile dell'addio tra Izzo e la ex moglie. Insomma, una love story al centro dei riflettori, e forse anche di qualche pettegolezzo di troppo.

Ma magistrali, in merito, son state le parole del tecnico della formazione brianzola in conferenza stampa (CLICCA QUI per leggere la conferenza completa), quando gli è stato chiesto cosa pensasse della situazione e se la stessa incidesse in qualche modo sul campo. Queste, appunto, le parole di Paolo Bianco: "Per quanto riguarda la storia tra Armando Izzo e la sua nuova compagna, a me non interessa, son cose private loro. Mi interessa solo che Izzo continui a volare sul campo esattamente come sta facendo adesso".

Intanto, ricordiamo che questo pomeriggio alle ore 17:15, proprio il Monza sarà impegnato nella sfida interna contro il Cesena, che chiuderà la domenica cadetta, in attesa poi del posticipo di domani che chiuderà proprio la 13ª giornata del campionato.