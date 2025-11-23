Pianese, Birindelli: "Col Forlì vittoria importante. La squadra ha fatto qualcosa di straordinario"

Dopo la sconfitta di Pontedera, la Pianese ritrova il sorriso e centra il secondo successo casalingo consecutivo, in una sfida di grande peso per la classifica, quella contro il Forlì, vinta per 3-2: fitta nevicata e condizioni ambientali non ottimali, ma gli uomini di mister Alessandro Birindelli son stati comunque autori di una prova molto intensa e di carattere.

Prova che ha chiaramente lasciato molto soddisfatto il tecnico, che nel post gara, come si legge sui canali ufficiali del club, ha così parlato di questi tre punti conquistati: "Sinceramente all’inizio ho rivisto un po’ i fantasmi di Pontedera: al primo episodio negativo che ci capita non so cosa ci scatti in testa. Non direi paura, ma un timore che ci porta ad abbassarci. Dopo il loro gol abbiamo subito anche il secondo e lì c’è stata un po’ di preoccupazione. Siamo però stati bravi a reagire e a restare in partita. E la prestazione, come ho detto ai ragazzi, va vissuta in maniera positiva: hanno fatto qualcosa di straordinario contro una squadra il cui calcio, a mio avviso, è uno dei migliori del girone".

Aggiunge poi: "È una vittoria importante e ce la dobbiamo godere: è vero che possiamo e dobbiamo migliorare, ma la settimana serve proprio per questo. Andiamo avanti con uno spirito diverso, perché una vittoria porta entusiasmo e ti permette di affrontare la settimana con un’altra serenità”.