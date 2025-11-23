Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Probabili formazioni

Serie A, 12^ giornata LIVE: Pulisic e Leao pronti a sfidare la ThuLa

Oggi alle 14:58
Redazione TMW

Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 12^ giornata di Serie A:

CAGLIARI-GENOA 3-3 - Il tabellino
Marcatori: 18′ pt Vitinha, 33′ pt Borrelli, 41′ pt Ostigard, 43′ Esposito, 15′ st Borrelli, 38′ st Martin.

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra 6, Deiola (31′ st Gaetano), Prati (12′ st Adopo), Felici (12′ st Idrissi); Folorunsho; Borrelli (25′ st Pavoletti), S. Esposito (26′ st Luvumbo). In panchina: Ciocci, Radunovic, Rodriguez, Di Pardo, Pintus, Obert, Rog, Cavuoti, Liteta, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane 6.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli (33′ st Carboni), Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (43′ st Masini), Frendrup, Thorsby (21′ st Gronbaek), Martin; Vitinha (31′ st Ekuban), Colombo (43′ st Ellertsson). In panchina: Siegrist, Sommariva, Sabelli, Otoa, Stanciu, Ekhator, Fini, Venturino. Allenatore: De Rossi .

Le pagelle di Cagliari-Genoa 3-3

---------------------------

UDINESE-BOLOGNA 0-3 - Il tabellino
Marcatori: Pobega (B) al 9’ st e 14’ st, Bernardeschi (B) al 50' st

Udinese (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue (dal 18’ st Zanoli), Ekkelenkamp (dal 26’ st Piotrowski), Karlstrom, Atta, Kamara (dal 26’ st Zemura); Zaniolo (dal 18’ st Bayo), Davis (dal 18’ st Buksa). A disposizione: Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueyé, Palma, Bravo, Miller, Modesto. All. Runjaic

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri (dal 18’ st Zortea), Casale, Heggem, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini (dal 32’ st Bernardeschi), Fabbian (dal 32’ st Sulemana), Dominguez (dal 39’ st Odgaard); Castro (dal 39’ st Dallinga). A disposizione: Pessina, Happonen, Ferguson, Lykogiannis, Lucumi, Vitik. All. Italiano

Le pagelle di Udinese-Bologna 0-3

---------------------------

FIORENTINA-JUVENTUS 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 45’+6 Kostic (J), 48’ Mandragora (F).

FIORENTINA (3-5-2) De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri (82’ Viti); Dodo (46’ Fortini), Mandragora, Fagioli, Sohm (dal 15’ st Ndour), Parisi (dal 24’ st Kouadio); Kean, Piccoli (dal 15’ st Gudmundsson). A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Comuzzo, Fazzini, Richardson. Allenatore: Paolo Vanoli.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso (dal 31’ st Conceicao), Locatelli, Thuram (dal 21’ st Miretti), Kostic (dal 21’ st Cabal); McKennie, Yildiz (dal 43’ st Openda); Vlahovic (dal 43’ st David). A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Zhegrova, Adzic, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe. Allenatore: Luciano Spalletti.

Le pagelle di Fiorentina-Juventus 1-1

---------------------------

NAPOLI-ATALANTA 3-1 - Il tabellino
Marcatori: 17' Neres (N), 38' Neres (N), 45' Lang (N), 52' Scamacca (A)

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (19' st Juan Jesus), Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez (24' st Mazzocchi); Lang (24' st Elmas), Hojlund (30' st Lucca, Neres (24' st Politano). Allenatore: Antonio Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor (1' st Kossounou); Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta (17' st Zalewski); Pasalic (1' st Scamacca), Lookman (37' st Maldini); De Ketelaere (32' st Samardzic). Allenatore: Raffaele Palladino.

Le pagelle di Napoli-Atalanta 3-1

---------------------------

HELLAS VERONA-PARMA - 1-2
Marcatori: 18' Pellegrino (P), 65' Giovane (V), 80' Pellegrino (P)

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap (43' st Harroui), Nelsson (19' st Unai Nunez), Frese; Belghali, Akpa Akpro (1' st Al-Musrati), Gagliardini, Bernede (9' st Mosquera), Bradaric; Giovane, Orban (19' st Sarr).
Allenatore: Zanetti.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi (32' st Valeri), Bernabè (40' st Estevez), Keita, Lovik, Sorensen; Cutrone (32' st Benedyczak), Pellegrino.
Allenatore: Cuesta.

Le pagelle di Verona-Parma 1-2

---------------------------

CREMONESE-ROMA - Le formazioni ufficiali

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy.
Allenatore: Nicola.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Kone, Wesley; Baldanzi, Pellegrini; Soulé.
Allenatore: Gian Piero Gasperini.

---------------------------

LAZIO-LECCE - Domenica 23 novembre, ore 18.00

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Sarri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Sottil, Štulić, Morente.
Allenatore: Di Francesco.

---------------------------

INTER-MILAN - Domenica 23 novembre, ore 20.45

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.
Allenatore: Chivu.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao.
Allenatore: Allegri.

---------------------------

TORINO-COMO - Lunedì 24 novembre, ore 18.30

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams.
Allenatore: Baroni.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Jesús Rodríguez; Morata.
Allenatore: Fabregas.

---------------------------

SASSUOLO-PISA - Lunedì 24 novembre, ore 20.45

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
Allenatore: Grosso.
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Marin, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Nzola.
Allenatore: Gilardino.

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
