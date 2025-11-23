Cremonese, Nicola: "Roma squadra forte, dovremo essere organizzati ed entusiasti"

L’allenatore della Cremonese Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Roma valido per la 12^ giornata di Serie A.

Quali sono gli ingredienti per provare a battere la Roma?

"Fare una grandissima partita, incontriamo la prima. Una squadra forte, dovremo essere organizzati nel limitarli e avere entusiasmo nel proporre noi stessi".

Te l'aspettavi una Roma senza un punto di riferimento in avanti?

"Così Gasperini aveva già giocato altre volte, non dare punti di riferimento parte da lui. Abbiamo lavorato molto su noi stessi e preparato un avversario davvero tosto. Serviranno umiltà e consapevolezza che ogni partita va giocata sul campo".

L'attacco della profondità sarà l'arma chiave?

"Oggi le armi saranno tutte importanti, non solo l'attacco della profondità. gara ad alto contenuto tecnico, tattico e di aggressività: vogliamo farci trovare pronti, ci teniamo come loro".