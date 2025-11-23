Allegri dice che sarà una partita meravigliosa. La formazione del Milan incuriosisce

Il derby non arriva esattamente nel periodo più caldo dell'anno. Anzi: questa notte a Milano è attesa una temperatura polare, ben sotto lo zero. E, in più, è ancora presto anche per parlare di fughe Scudetto o di squadre che non possono più sognarlo. Inter e Milan saranno lì a lottare finché potranno. Stasera battaglieranno l'una contro l'altra.

Le parole di Allegri

"Osserviamo la partita, sarà una serata meravigliosa. In Inter-Milan, all'interno della partita, c'è una rivalità storica per Milano. Sarà - ha spiegato Massimiliano Allegri in conferenza stampa - una partita meravigliosa. Ero partito bene, poi ne abbiamo pareggiati e poi ne ho persi 4 di seguito. L'Inter insieme al Napoli è la favorita per lo scudetto, ha vinto 11 delle 12 ultime partite. Ha giocatori tecnici e fisici, però il derby comunque è sempre a sé. Dovremo essere bravi a fare una partita molto valida ed essere più attenti: quello che ci è mancato a Parma. Fiducia ce l'ho a prescindere".

La probabile formazione del Milan

Dopo il mese abbondante out a causa dell'infortunio al polpaccio Adrien Rabiot è pronto per giocare dall'inizio: il centrocampista tornerà di fianco a Modric per guidare la squadra con i suoi ritmi e la sua fisicità. In difesa lo schieramento a tre è quello che finora ha dato più sicurezza: Tomori, Gabbia e Pavlovic a protezione di Maignan. Pulisic e Leao tornano a giocare insieme dall'inizio, e sulla fascia sinistra c'è quello che al momento è l'unico ballottaggio: Bartesaghi ed Estupinan si giocano il posto, con il primo favorito sul secondo. Assenti per infortunio Gimenez e Athekame.