Roma, Gasperini: "Baldanzi in avanti? E' stato bravo in quel ruolo in queste settimane"

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Cremonese valevole per la 12^ giornata di Serie A.

Oggi che risposte dovete dare?

"Come tutte le partite del campionato di Serie A, è una partita difficile. Giochiamo contro una squadra che ha entusiasmo e valori, che ha già fatto vedere. sarà una gara sicuramente combattuta".

Due sconfitte fino ad ora dopo la pausa per le Nazionali.

"Sono state due partite diverse, contro il Torino abbiamo avuto delle difficoltà mentre con l'Inter abbiamo giocato molto bene. Dopo la sosta è sempre un'incognita per tutte le squadre, soprattutto quelle che hanno tanti giocatori via. Adesso dobbiamo rimettere la testa al campionato velocemente".

Baldanzi titolare in avanti.

"In queste settimane è stato molto bravo in quel ruolo, vediamo nei 90 minuti quali saranno le soluzioni migliori".