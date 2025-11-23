Sassuolo Femminile, Spugna: "Sia noi che il Milan siamo cambiate dalla gara di Women’s Cup"

Si concluderà quest'oggi la 7ª giornata del campionato di Serie A Women, che vedrà l'ultimo match in programma alle ore 15:30: al 'Velodromo Attilio Pavesi' di Fiorenzuola d’Arda, il Sassuolo di mister Alessandro Spugna torna in campo per la sfida esterna contro il Milan, alla ricerca di punti pesanti per consolidare la classifica. Il Sassuolo, però deve riscattare il precedente confronto.

E proprio ai canali ufficiali neroverdi, ecco le parole del prima citato tecnico: "Affrontiamo il Milan, una squadra che ha nove punti in classifica e che ha perso in maniera un po’ rocambolesca l’ultima gara a Como Women. Sicuramente vorranno fare bottino pieno, ma dovranno vedersela con noi, che non siamo uscite bene dall’ultimo turno e abbiamo tanta voglia di riscatto. Mi concentro più su ciò che vogliamo fare noi rispetto ai loro punti di forza o di debolezza, perché le rossonere hanno giocatrici molto forti, ma anche noi abbiamo qualità importanti e dobbiamo metterle in campo con personalità".

Spugna aggiunge poi: "Questa settimana abbiamo lavorato proprio sui nostri punti forti, per riprenderci ciò che non siamo riuscite a ottenere nell’ultima giornata. Il Milan lo abbiamo già affrontato in Serie A Women’s Cup: fu una partita particolare, subimmo il loro possesso ma riuscimmo a sfruttare bene le ripartenze e portammo a casa il risultato. Era l’inizio della stagione, ora entrambe le squadre sono cambiate e quella di domani sarà una gara diversa, ma ci arriviamo con grande voglia di riscatto".

Conclude con una nota alla rosa: "Un segnale molto positivo è il recupero graduale di alcune calciatrici che hanno avuto problemi fisici. Abbiamo bisogno di tutte, perché il campionato è complicato e impegnativo. Il rientro delle giocatrici infortunate diventa determinante in questo momento”.