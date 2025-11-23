Serie A, classifica aggiornata: il Parma scala posizioni e lascia all'ultimo posto il Verona

Fondamentale successo per il Parma al Bentegodi contro il Verona nel lunch game della 12^ giornata di Serie A. Un 2-1 in trasferta che ha la firma chiara di Mateo Pellegrino, centravanti autore della doppietta che ha deciso la sfida. In mezzo, anche il gol di Giovane per l'Hellas. Tre punti che permettono al Parma di scalare posizioni, salendo a quota 11 e piazzandosi al 15esimo posto. Ultimo insieme alla Fiorentina, invece, il Verona di Zanetti. Questa la classifica aggiornata:

Napoli 25*

Inter 24

Roma 24

Bologna 24*

Milan 22

Juventus 20*

Como 18

Sassuolo 16

Lazio 15

Udinese 15*

Cremonese 14

Torino 14

Atalanta 13*

Cagliari 11*

Parma 11*

Lecce 10

Pisa 9

Genoa 8*

Fiorentina 6*

Verona 6*

* una partita in più

Le partite della 12^ giornata

Cagliari - Genoa 3-3

18' Vitinha (G), 33' e 60' Borrelli (C), 41' Østigård (G), 83' Martín (G)

Udinese - Bologna 0-3

54' e 60' Pobega, 90' + 4 Bernardeschi

Fiorentina - Juventus 1-1

45' + 6 Kostic (J), 48' Mandragora (F)

Napoli - Atalanta 3-1

17' Neres (N), 38' Neres (N), 45' Lang (N), 52' Scamacca (A)

Hellas Verona - Parma 1-2

18' Pellegrino (P), 65' Giovane (V), 80' Pellegrino (P)

Cremonese - Roma (23 novembre ore 15, DAZN)

Lazio - Lecce (23 novembre ore 18, Sky e DAZN)

Inter - Milan (23 novembre ore 20.45, DAZN)

Torino - Como (24 novembre ore 18.30, Sky e DAZN)

Sassuolo - Pisa (24 novembre ore 20.45, DAZN)