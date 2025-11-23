Modena-SudTirol, le formazioni ufficiali: attacco rimaneggiato per Castori. C'è solo Odogw
Si è alzato venerdì sera il sipario sulla 13ª giornata del campionato di Serie B, che stavolta non si concluderà nella serata di oggi, ma in quella di domani, lunedì 24 novembre: a chiudere il turno, Sampdoria-Juve Stabia.
Alle ore 15:00, però, prenderà il via la domenica cadetta, che tra i match in programma vedrà quello tra Modena e SudTirol, che si giocherà sul terreno dello stadio 'Alberto Braglia'.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Santoro, Pyyhtia, Sersanti, Zanimacchia; Pedro Mendes, Defrel All.: Sottil
SUDTIROL (3-5-1-1): Adamonis; Kofler, Masiello, Veseli; Molina, Tait, Tronchin, Martini, Davi S.; Mallamo; Odogwu. All.: Castori.
Intanto, di seguito, anche il programma e la classifica aggiornata:
SERIE B, 13ª GIORNATA
Già giocate
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
Avellino-Empoli 0-3
17' Elia, 45'+2 Saporiti, 90'+6 Pellegri
Carrarese-Reggiana 0-0
Virtus Entella-Palermo 1-1
45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)
Padova-Venezia 0-2
9' Busio, 64' [rig.] Yeboah
Bari-Frosinone 2-3
12' Raimondo (F), 21' Verreth, (B), 27' Bracaglia (F), 41' Ghedjemis (F), 45'+3 Castrovilli (B)
Domenica 23 novembre
Ore 15:00 - Mantova-Spezia
Ore 15:00 - Modena-Sudtirol
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
CLASSIFICA
Monza 26*
Modena 25*
Frosinone 25
Cesena 23*
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17**
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Padova 14
Bari 13*
Südtirol 12*
Mantova 11*
Pescara 9
Spezia 8*
Sampdoria 7*
*una partita in meno
** due partite in meno