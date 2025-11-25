Attimi di apprensione al Maradona: Medina prende una pallonata e quasi sviene, poi rientra
Attimi di apprensione al Maradona durante Napoli-Qarabag. A inizio secondo tempo il difensore del sodalizio azero Medina viene steso da una pallonata violenta di McTominay. Per qualche secondo il giocatore resta a terra, sembra svenuto. Entra la safety, ma poi si rialza e, dopo le cure mediche del caso, rientra in campo.
