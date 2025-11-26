Boban: "Napoli serio e maturo contro un buon Qarabag. E McTominay è straordinario"

Zvonomir Boban, ex calciatore, è intervenuto nel post-partita di Champions League di Sky Sport per commentare, tra le altre cose, anche il successo del Napoli al Maradona contro il Qarabag: "Il Qarabag non ha giocato male, ma il Napoli ha difeso benissimo, in maniera molto aggressiva, ed è ripartito bene.

Oggi ho visto una squadra matura, seria, molto concentrata. E poi ha un calciatore straordinario, che fa la differenza sempre, che è McTominay. Ho visto un Napoli compatto, forse come non mai in questa stagione. Tutti hanno corso tantissimo e si sono sacrificati, il Napoli ora sta bene e si vede".

IL TABELLINO DI NAPOLI-QARABAG

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema (19' st Politano), Rrahmani, Buongiorno (44' st Juan Jesus); Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres (44' st Vergara), Hojlund (30' st Lucca), Lang (30' st Elmas). A disp.: Contini, Ferrante, Ambrosino. All.: Conte

Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Silva (30' st Dani Bolt), Mustafazade, Medina (15' st S. Mmaee), Jafarguliyev (30' st T. Bayramov); Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade (15' st Kashchuk), Zoubir, Addai; Duran (30' st Akhundzade). A disp.: Magomedaliyev, Buntić, Kouakou, Montiel, Gurbanli, , B. Hüseynov. All.: Gurbanov

Arbitro: Marciniak

Marcatori: 20' st McTominay (N), 27' st aut. Jankovic (Q)

Ammoniti: Lang, Rrahmani (N), Medina, Jankovic (Q)