Atzori e il ricordo di Allegri al casinò: "Quando dette 2 milioni di lire di mancia al croupier..."

Gianluca Atzori ha condiviso con Massimiliano Allegri la maglia del Perugia, da giocatore. Al podcast 'Doppio Passo' lo stesso Atzori ha raccontato un curioso retroscena riguardante l'attuale allenatore del Milan:

"Ci eravamo detti che in caso di vittoria a Venezia saremmo andati al casinò… Io non ci ero mai stato. Vinciamo e tiriamo fuori 500 mila lire a testa e li diamo a lui, ci sapeva fare e aveva tutti i suoi numeri. C'era il tavolo col croupier, la pallina casca sui nostri numeri... Poi ne fa un'altra e siamo arrivati a 7 milioni e 200 mila euro, da 3 milioni e 600 mila. Di questi 10 milioni poi dà 2 milioni al croupier come mancia. Io l'ho preso per il cappotto e gli ho detto 'oh, ci sono anche i soldi miei lì'. Non sapevo che se gli dai una buona mancia bene o male cerca di mandare la pallina dove sono i tuoi numeri, proprio perché sapeva della mancia. E Allegri continuava a dargli la mancia. Alla fine di quella serata vincemmo comunque qualche soldino…".