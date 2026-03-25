Lecce, ripresa verso l'Atalanta: a riposo Gaspar, differenziato per tre

Fra le squadre che hanno ripreso quest'oggi la preparazione c'è anche il Lecce che dopo alcuni giorni di riposo ha iniziato a preparare la sfida casalinga contro l'Atalanta in programma il prossimo 6 aprile. Questo il report del club salentino:

"Il lavoro della squadra nella settimana che vede la Serie A ferma per le gare Nazionali è ripreso nel pomeriggio odierno ad Acaya. Oltre ai 5 giallorossi convocati a rappresentare i rispettivi Paesi (Fofana, Gandelman, Ngom, Ramadani e Tiago Gabriel) erano assenti Berisha, Camarda, Sottil e N’Dri, quest’ultimo in permesso per motivi personali. A riposo Gaspar mentre Banda, Coulibaly e Veiga hanno svolto un lavoro differenziato.

Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato un allenamento mattutino ad Acaya".