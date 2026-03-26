Italia, Gattuso: "Mi piacerebbe vedere lo spirito di Sinner in tutta la Nazionale"

E' carico Gennaro Gattuso, in vista del super match di questa sera con l'Italia alle prese con la prima delle due sfide playoff per l'accesso ai Mondiali, con l'Irlanda del Nord come avversaria. Nella conferenza stampa della vigilia, il ct ha risposto anche ad una domanda riguardante… Jannik Sinner:

C'è un Sinner in questa Nazionale?

"Lo spirito di squadra. Abbiamo giocatori importanti, ma mi piacerebbe vedere il suo spirito in tutta la Nazionale".

Cosa ti senti di dire agli italiani?

"Sta a noi. Se scendiamo in campo e diamo la sensazione di stare sul pezzo tutto il resto è una conseguenza. Non possiamo chiedere nulla a nessuno, siamo artefici del nostro destino. Ci vuole grande tranquillità e la consapevolezza che sfidiamo giocatori che hanno il veleno. Loro dicono che noi non abbiamo identità, ma è giusto che lo dicano... Noi dobbiamo farci trovare pronti".