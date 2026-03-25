Il vice ct della Scozia su McTominay: "La mattina con gli esperti, a pranzo con i giovani"

Steven Naismith, vice commissario tecnico della Scozia, ha parlato di Scott McTominay, centrocampista del Napoli che è una vera istituzione per la sua selezione nazionale, come testimoniato anche delle belle parole spese per lui.

Ha detto infatti Naismith, parlando della figura di McTominay: "La cosa più importante che posso dire di Scott è che ti svegli la mattina, vai a colazione e lo trovi seduto con Andy Robertson, John McGinn e i giocatori più esperti. E poi a pranzo lo trovi seduto con Lennon Miller, Josh Doig e Andy Irving. Questo è lui. Gli ho detto: 'Non ti rendi conto del potere che hai quando ti siedi per 10 o 15 minuti a pranzo a parlare con un giovane giocatore che pende dalle tue labbra'. Cerca di capire il potere di tutto questo, è incredibile".