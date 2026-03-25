Bologna ancora in ritiro a Rio Pusteria. Di Vaio: "Sta diventando una felice consuetudine"

Per la quarta stagione consecutiva, il Bologna svolgerà il proprio ritiro estivo in preparazione della prossima stagione a Rio Pusteria-Valles, in provincia di Bolzano. Questa la nota del club rossoblù:

"Per il quarto anno, anche quest’estate sarà Rio Pusteria – Valles (BZ) ad ospitare la preparazione del Bologna in vista della prossima stagione. I rossoblù saranno infatti al lavoro nella località della Val Pusteria da lunedì 13 a sabato 25 luglio. Il programma delle amichevoli e degli appuntamenti per i tifosi verrà definito e comunicato prossimamente.

Il ritiro è organizzato con la collaborazione di Dolomiti Sport Event e il Consorzio turistico Rio Pusteria-Valles Gitschberg Jochtal.

Stefan Gruber, Presidente del consorzio, ha così commentato la felice chiusura dell’accordo: “E’ per noi un onore ed un piacere poter rivedere sul nostro territorio il Bologna e poter riaccogliere i suoi splendidi tifosi. Abbiamo fortemente voluto il rinnovo contrattuale, anche in virtù dei successi ottenuti dalla squadra da quando svolge qui la propria preparazione estiva, vittorie per le quali abbiamo gioito sentendoci anche noi ormai parte della famiglia rossoblù. Ma un altro aspetto fondamentale è quello relativo all’educazione mostrata dai fan emiliani, che hanno mostrato passione e rispetto verso la nostra realtà. Per questo aspettiamo squadra e tifosi con grande soddisfazione, per quello che sarà il solito programma pieno di eventi ed iniziative collaterali. Un ringraziamento particolare a Dolomiti Sport Event per la collaborazione”.

Marco Di Vaio, Direttore Sportivo, ha aggiunto: “La nostra permanenza a Valles sta diventando una felice consuetudine. In Val Pusteria ci sentiamo a casa, la presenza dei nostri tifosi è cresciuta anno dopo anno, e sarà ancora un piacere tornare in questa splendida terra per le due settimane iniziali di lavoro della nuova stagione 2026/27”.