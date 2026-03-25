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Freuler: "Spero l'Italia vado ai Mondiali. Futuro? Il mio contratto a Bologna è in scadenza..."

Freuler: "Spero l'Italia vado ai Mondiali. Futuro? Il mio contratto a Bologna è in scadenza..."TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
ieri alle 23:56Serie A
Gaetano Mocciaro
fonte rsi.ch

Remo Freuler ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale svizzera e ha colto l'occasione per parlare della sua esperienza in Serie A:

“In tanti giochiamo in Italia, un campionato che si adatta bene alle nostre qualità. Cresciamo con una buona intelligenza tattica: credo sia questo il motivo per cui gli svizzeri fanno bene lì. Lo spareggio? Spero che l’Italia ce la faccia. Gioco nel loro Paese e sarebbe importante per tutto il movimento"

Sul suo futuro
"Il mio contratto a Bologna è in scadenza, vedremo cosa succederà".

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