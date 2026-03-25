Freuler: "Spero l'Italia vado ai Mondiali. Futuro? Il mio contratto a Bologna è in scadenza..."
TUTTO mercato WEB
Remo Freuler ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale svizzera e ha colto l'occasione per parlare della sua esperienza in Serie A:
“In tanti giochiamo in Italia, un campionato che si adatta bene alle nostre qualità. Cresciamo con una buona intelligenza tattica: credo sia questo il motivo per cui gli svizzeri fanno bene lì. Lo spareggio? Spero che l’Italia ce la faccia. Gioco nel loro Paese e sarebbe importante per tutto il movimento"
Sul suo futuro
"Il mio contratto a Bologna è in scadenza, vedremo cosa succederà".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Il portiere del City, il centrale dell'Arsenal, i big dell'Inter, il capitano della Juve, il miglior attacco possibile e una rosa all'altezza per i giorni più importanti della storia recente del calcio italiano
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile