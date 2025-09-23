Ausilio deciso: rifiutato l'Al Hilal, anche al triplo dello stipendio percepito all'Inter

Piero Ausilio non lascia l'Inter. Il dirigente nerazzurro di Cinisello Balsamo quest'estate ha dovuto tapparsi le orecchie dalle sirene di mercato arabe perché l'Al-Hilal non ha smesso un attimo di insistere e pressarlo affinché lasciasse i nerazzurri e l'Europa per approdare in Arabia. Tutto a suon di milioni.

Infatti, come rivelato da TuttoSport, il club con Simone Inzaghi seduto in panchina avrebbe voluto riunire il tandem dei sogni e strappare il 'sì' di Ausilio con un'offerta invitante da 10 milioni di euro e un contratto di 3 anni (fino al 2028). Risposta? Il dirigente lombardo ha declinato l'invito alla reunion con l'ormai ex allenatore dell'Inter.

Ausilio alla fine ha preferito continuare il suo matrimonio in nerazzurro, che dura ormai da oltre 15 anni. I tifosi stravedono per il suo operato, secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese, in un lungo percorso cominciato nel ruolo di segretario del Settore Giovanile ai tempi. Un atto d'amore nei confronti dell'Inter che ormai è la sua casa da oltre un decennio, nonostante l'offerta avanzata dall'Al Hilal fosse interessante.

Infatti, accettando la corte dell'Al Hilal, Ausilio avrebbe percepito il triplo dello stipendio attuale all'Inter. Ma il trasferimento in Arabia Saudita non avverrà, Ausilio sta bene dov'è e anche in questa stagione continuerà a manovrare i fili della dirigenza del club di viale della Liberazione.