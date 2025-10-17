Inter, Ausilio: "Il colpo Lautaro? Ho rischiato di tornare da Madrid senza giocatore"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha ripercorso anche uno dei momenti più significativi della sua carriera: l’arrivo di Lautaro Martinez.

Il ds ha ricordato che l’argentino aveva già firmato con l’Atletico Madrid e che per strapparlo ai colchoneros servì una trattativa rischiosa: "Ho viaggiato, rischiando di tornare senza il giocatore. Sai che figura di merda avrei rimediato...". Secondo quanto raccontato, fu decisivo il fatto che i club non avessero ancora raggiunto l’accordo definitivo, circostanza che permise all’Inter di inserirsi e chiudere l’operazione.

"Di cose buone però ne abbiamo fatte anche altre", ha aggiunto Ausilio, citando Mkhitaryan, arrivato a zero perché non più nei piani della Roma, oltre a colpi come Hakimi – acquistato per 40 e rivenduto a 70 –, Calhanoglu e Onana, presi a parametro zero, e Bastoni, scoperto giovanissimo. Anche Lukaku, voluto da Conte e poi ceduto al Chelsea, è rientrato tra gli affari più redditizi.

Su Balotelli, invece, il dirigente ha espresso un rimpianto: "Aveva grandi risorse, ha fatto una buona carriera ma non quella che immaginavo".