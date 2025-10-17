Inter, Ausilio: "Chivu ha tutto quello che cercavamo. Fabregas e De Zerbi? Solo sondaggi"

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, ha raccontato i retroscena legati alla scelta di Cristian Chivu come nuovo tecnico nerazzurro.

Ausilio ha spiegato che la decisione è arrivata dopo una riflessione condivisa, nata soltanto all’inizio di giugno: "Ci siamo ritrovati ad affrontare il tema della sostituzione di Simone Inzaghi soltanto il primo giugno. Fino all’ultimo abbiamo sperato che restasse". Una volta ricevuta l’indicazione della proprietà di individuare una nuova guida, il club ha valutato più opzioni, e Chivu è risultato il profilo ideale.

Tra i candidati c’erano anche Fabregas e De Zerbi, ma – ha raccontato il ds – dopo i dovuti sondaggi la dirigenza ha tratto le proprie conclusioni. "Entrambi hanno preferito non muoversi? Questo lo dite voi. Cristian ha tutto quello che cercavamo, è quello giusto anche per la proprietà".