Neymar all'Inter? Ausilio taglia corto: "È un cazzata. Mai sentiti e mai offerto"

Il corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha commentato anche le recenti voci di mercato, che hanno accostato il brasiliano Neymar ai nerazzurri: "Ma va’, è una cazzata. Mai sentiti e mai offerto... Una cazzata"

Ausilio parla anche del corteggiamento da parte dei club arabi:

"C’è poco da dire. Sto bene dove sono, ho un contratto fino al 2027. Già in passato ricevetti delle proposte anche economicamente più interessanti. Ma non mi sono mai mosso da qui".

Se Inzaghi insistesse e i sauditi presentassero una proposta irrinunciabile?

"Tutto è rinunciabile".

Infine una battuta su Paratici che, una volta scontata la squalifica, è tornato al Tottenham.

"Sono contento perché lo stimo, è tra i più bravi e competenti in circolazione. Non mi permetto di entrare nella questione relativa alla giustizia sportiva, dico solo che aveva e ha i titoli per lavorare".