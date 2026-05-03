Ausilio esalta l’Inter: "Squadra speciale, scudetto meritato. Ora testa alla finale"

Dopo la conquista del 21° titolo da parte dell’Inter, anche il direttore sportivo Piero Ausilio ha analizzato il trionfo nerazzurro ai microfoni di Inter TV.

“È una squadra che ha un’energia particolare - ha spiegato - e solo chi lavora quotidianamente con questo gruppo può capire davvero cosa significhi. Ci sono giocatori che hanno già vinto tre scudetti, altri che hanno disputato finali di Champions, insieme a giovani inseriti con intelligenza. È un mix che rende questa squadra speciale”.

Ausilio ha sottolineato come il successo sia stato costruito con continuità: “Abbiamo vinto con merito, dominando il campionato per tanto tempo. Non parlerei di sorprese, perché conosco bene le qualità tecniche e mentali di questi giocatori”.

Poi un passaggio sui leader della squadra, come Nicolò Barella, Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan, Marcus Thuram e Federico Dimarco: “Hanno valori che vanno oltre il campo. La scorsa stagione aveva lasciato amarezza e quest’anno avevano tanto da dimostrare. Lo avevano già fatto dopo Istanbul e lo hanno fatto ancora”.

Infine, lo sguardo è già proiettato al futuro: “Non ci fermiamo. È la mentalità del club, dei dirigenti, dei giocatori e dell’allenatore Cristian Chivu. È giusto festeggiare, ma la testa va già al 13 maggio: vogliamo vincere anche quella finale di Coppa Italia”.