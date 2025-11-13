Napoli, da valutare ancora Spinazzola e Gilmour: Lukaku migliora, in gruppo verso fine mese

Il Napoli è tornato in campo ad allenarsi senza Antonio Conte e senza i giocatori impegnati nelle Nazionali, oltre agli infortunati ovviamente. Ranghi ridottissimi a Castel Volturno dove questa settimana breve di allenamenti si sta andando a concludere. All’orizzonte c’è un trittico di partite molto importanti per riconquistare la vetta della classifica dove serviranno le forze al 100% se i partenopei vogliono confermarsi ad altissimi livelli. Si partirà al rientro dalla sosta con l’Atalanta del neo tecnico Raffaele Palladino al “Maradona”.

Da valutare le coazioni intanto di Gilmour e Spinazzola che non sono stati convocati con le rispettive Nazionali per un problema agli adduttori accusato contro il Como. I due giocatori infatti non hanno preso parte alle due gare contro Mainz e Bologna e sono in forte dubbio per il match casalingo contro la Dea. I due verranno comunque valutati in questa settimana e vedremo se ci saranno novità.

Sono in miglioramento le condizioni di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è ai box per una grave lesione al retto femorale sinistro rimediata il 14 agosto ma sembra vedersi la luce in fiondo al tunnel. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il giocatore può rientrare a disposizione del tecnico a fine mese.