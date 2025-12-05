Baggio: "Spero che l'Italia torni ai Mondiali. USA '94? Lo ricorderò per tutta la vita"

"Spero che la Nazionale italiana ci sarà, perché ci sono tanti connazionali che vivono, respirano e desiderano vedere l’Italia come protagonista della Coppa del Mondo". Roberto Baggio, intervistato dalla FIFA, parla così in vista dei Mondiali, a cui l'Italia spera di tornare a qualificarsi: "Il mio desiderio è che ci sia, per non deludere tutte queste persone piene di passione e amore per i nostri colori".

Si torna a giocare negli Stati Uniti, come la nuova generazione italiana può essere ispirata da USA '94?

"È difficile dirlo. Posso parlare solo delle mie emozioni, ed erano incredibili, fantastiche, indimenticabili, e spero che tutti possano viverle con la passione e l’amore per il calcio che avevamo noi, sapendo che non torneranno più, quindi ognuno di questi grandi giocatori ai Mondiali dovrà dare il 100% di sé per non avere rimpianti".

I ricordi di quel Mondiale.

"Beh, è stata un momento fantastico per molte ragioni, a parte l’atto finale, dove sono stato protagonista, ma in modo negativo. Per me è stato qualcosa di meraviglioso, unico, lo ricorderò per tutta la mia vita. E spero che sarà un’esperienza altrettanto bella per tutti i giocatori che faranno parte di ciascuna squadra alla Coppa del Mondo".

Che pensa del nuovo Mondiale FIFA a 48 squadre?

"Credo che sia un’opportunità molto importante perché, in un torneo di questa grandezza, con tutto il mondo ovviamente a guardare la Coppa del Mondo, ci saranno così tanti Paesi, così tante nuove squadre che potranno far parte dell’evento. Quindi la cosa bella è che ci saranno così tante nuove squadre".