Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Baggio: "Spero che l'Italia torni ai Mondiali. USA '94? Lo ricorderò per tutta la vita"

Baggio: "Spero che l'Italia torni ai Mondiali. USA '94? Lo ricorderò per tutta la vita"TUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 15:38Serie A
Ivan Cardia

"Spero che la Nazionale italiana ci sarà, perché ci sono tanti connazionali che vivono, respirano e desiderano vedere l’Italia come protagonista della Coppa del Mondo". Roberto Baggio, intervistato dalla FIFA, parla così in vista dei Mondiali, a cui l'Italia spera di tornare a qualificarsi: "Il mio desiderio è che ci sia, per non deludere tutte queste persone piene di passione e amore per i nostri colori".

Si torna a giocare negli Stati Uniti, come la nuova generazione italiana può essere ispirata da USA '94?
"È difficile dirlo. Posso parlare solo delle mie emozioni, ed erano incredibili, fantastiche, indimenticabili, e spero che tutti possano viverle con la passione e l’amore per il calcio che avevamo noi, sapendo che non torneranno più, quindi ognuno di questi grandi giocatori ai Mondiali dovrà dare il 100% di sé per non avere rimpianti".

I ricordi di quel Mondiale.
"Beh, è stata un momento fantastico per molte ragioni, a parte l’atto finale, dove sono stato protagonista, ma in modo negativo. Per me è stato qualcosa di meraviglioso, unico, lo ricorderò per tutta la mia vita. E spero che sarà un’esperienza altrettanto bella per tutti i giocatori che faranno parte di ciascuna squadra alla Coppa del Mondo".

Che pensa del nuovo Mondiale FIFA a 48 squadre?
"Credo che sia un’opportunità molto importante perché, in un torneo di questa grandezza, con tutto il mondo ovviamente a guardare la Coppa del Mondo, ci saranno così tanti Paesi, così tante nuove squadre che potranno far parte dell’evento. Quindi la cosa bella è che ci saranno così tante nuove squadre".

Articoli correlati
8 novembre 1992, cinque gol per Juventus e Milan. Quattro a testa per due campioni... 8 novembre 1992, cinque gol per Juventus e Milan. Quattro a testa per due campioni
Una prodezza di Baggio non servì ad evitare una sconfitta storica per la Fiorentina... Una prodezza di Baggio non servì ad evitare una sconfitta storica per la Fiorentina
21 settembre 1986, Roberto Baggio debutta in Serie A. La Fiorentina vince con la... 21 settembre 1986, Roberto Baggio debutta in Serie A. La Fiorentina vince con la Samp
Altre notizie Serie A
Il no all'Inter in estate? Fabregas: "Non parlo di questo, non mi interessa. A Milano... Il no all'Inter in estate? Fabregas: "Non parlo di questo, non mi interessa. A Milano per vincere"
Como, Fabregas: "Diao torna con l'Inter, ha sofferto. Abbiamo provato a prendere... Live TMWComo, Fabregas: "Diao torna con l'Inter, ha sofferto. Abbiamo provato a prendere Sucic"
La 14ª giornata si aprirà con Sassuolo-Fiorentina: tra poco la conferenza di Paolo... Live TMWLa 14ª giornata si aprirà con Sassuolo-Fiorentina: tra poco la conferenza di Paolo Vanoli
Serie A, 14^ giornata LIVE: chance dal 1' per Zielinski, Elmas e Dybala Probabili formazioniSerie A, 14^ giornata LIVE: chance dal 1' per Zielinski, Elmas e Dybala
Baggio: "Spero che l'Italia torni ai Mondiali. USA '94? Lo ricorderò per tutta la... Baggio: "Spero che l'Italia torni ai Mondiali. USA '94? Lo ricorderò per tutta la vita"
Serie A, la Ref Cam ci sarà in più partite e diventa Haier Cam. De Siervo: "Così... Serie A, la Ref Cam ci sarà in più partite e diventa Haier Cam. De Siervo: "Così parliamo ai giovani"
Juventus, Perin ancora a parte. Ma c'è fiducia sulla sua presenza a Napoli TMWJuventus, Perin ancora a parte. Ma c'è fiducia sulla sua presenza a Napoli
Padovano: "Mi aspetto la Juventus continui il trend. Spalletti e Conte devastati... Padovano: "Mi aspetto la Juventus continui il trend. Spalletti e Conte devastati dagli infortuni"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
Le più lette
1 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
2 Allegri, c’è la cabala: dal 2023 chi va fuori agli ottavi di Coppa Italia vince lo scudetto
3 Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
4 Randal Kolo Muani, benino alla Juventus. Ma non abbastanza per una conferma
5 Calciomercato No stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 dicembre
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il no all'Inter in estate? Fabregas: "Non parlo di questo, non mi interessa. A Milano per vincere"
Immagine top news n.1 Serie A, 14^ giornata LIVE: chance dal 1' per Zielinski, Elmas e Dybala
Immagine top news n.2 Oggi il sorteggio del Mondiale: oltre all'Italia, quali sono le altre 21 Nazionali a caccia di un posto
Immagine top news n.3 Oggi il sorteggio del Mondiale: le regole e tutto quello che c'è da sapere
Immagine top news n.4 Sarri: "Non penso a una cessione di Noslin. Tavares? Lo faccio giocare poco, così si incazza"
Immagine top news n.5 Milan, Allegri: "Bisogna essere arrabbiati. Jashari? Ha fatto bene, non avevo nessun dubbio"
Immagine top news n.6 In Belgio è già esploso un altro Huijsen: che numeri da urlo per Jorne Spileers
Immagine top news n.7 L’Inter aspetta il Como a San Siro. Chivu cambia volto alla squadra
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.2 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.4 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimo Paganin: "Milan, per essere davvero da Scudetto manca una punta"
Immagine news Serie C n.2 Latina, il ds Condò: "Volpe il profilo giusto. Ora tutti responsabili per cambiare rotta”
Immagine news Serie C n.3 Arzignano, Bernardi: "Sappiamo cosa voglia dire affrontare le U23. Ma siam pronti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il no all'Inter in estate? Fabregas: "Non parlo di questo, non mi interessa. A Milano per vincere"
Immagine news Serie A n.2 Como, Fabregas: "Diao torna con l'Inter, ha sofferto. Abbiamo provato a prendere Sucic"
Immagine news Serie A n.3 La 14ª giornata si aprirà con Sassuolo-Fiorentina: tra poco la conferenza di Paolo Vanoli
Immagine news Serie A n.4 Serie A, 14^ giornata LIVE: chance dal 1' per Zielinski, Elmas e Dybala
Immagine news Serie A n.5 Baggio: "Spero che l'Italia torni ai Mondiali. USA '94? Lo ricorderò per tutta la vita"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, la Ref Cam ci sarà in più partite e diventa Haier Cam. De Siervo: "Così parliamo ai giovani"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro: "A Genova senza pressione. Noi capaci di uscire più forti dalle burrasche"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, scatta il rinnovo per Mancuso. Majer e Falletti verso l'addio a gennaio
Immagine news Serie B n.3 Padova, ag. Faedo: "Suo percorso dimostra che nelle serie minori ci sono giocatori validi"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, buone notizie per Gorgone: Letizia è tornato ad allenarsi con il gruppo
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Giorgini: "C'è rammarico per il pari col Bari. Dobbiamo crescere negli ultimi metri"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 15ª giornata. Empoli-Palermo a Dionisi, Marcenaro per Bari-Pescara
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lecco, blindato il giovane Mihali: il centrocampista ha rinnovato fino al 2029
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Bonomi: "Al completo e con il mercato daremo fastidio al Vicenza"
Immagine news Serie C n.3 Monopoli, è addio con Rocco Gaetani: risolto il contratto del segretario generale
Immagine news Serie C n.4 Vicenza squadra ammazza campionato? Gallo: "Piano con queste etichette, è ancora presto"
Immagine news Serie C n.5 Forlì, è addio con il difensore Pellizzari: c'è la risoluzione consensuale del contratto
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, Mandorlini: "Non ci aspettavamo di essere primi. Viola? Gli mancano solo i 90'"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Fiorentina, viola obbligati a reagire: Vanoli si gioca tanto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Terremoto nel calcio tedesco: i 14 club di Frauen Bundesliga rompono con la Federcalcio
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, tegola Cherubini: interessamento ai legamenti della caviglia per la 2007
Immagine news Calcio femminile n.3 Dopo la pausa riecco la Serie A Women: Roma-Juve match di cartello. Sarà fuga giallorossa?
Immagine news Calcio femminile n.4 Severini: "Un onore vestire la maglia della Fiorentina. Voglio vincere un trofeo qui"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve, Rosucci: "In Champions percorso incredibile. Con lo United spero in uno Stadium pieno"
Immagine news Calcio femminile n.6 Spagna-Germania da record: oltre 55mila presenze allo stadio. Mai così tante per la nazionale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?