Spagna-Germania da record: oltre 55mila presenze allo stadio. Mai così tante per la nazionale
Nuovo record di presenze in Spagna al seguito della nazionale femminile. Per la finale di Women's Nations League fra le padrone di casa e la Germania, terminata con il successo per 3-0 (dopo lo 0-0 dell'andata) che ha permesso di bissare il successo della prima edizione, sugli spalti del Metropolitano di Madrid erano presenti 55.843 spettatori, un numero che supera di gran lunga i 32.657 che avevano assistito alla finale della Nations League 2024 a La Cartuja di Siviglia contro la Francia.
Non si tratta di un record assoluto, considerando anche le gare dei club, visto che nel 2019 la sfida fra Atletico Madrid e Barcellona, giocata anch'essa al Metropolitano della capitale iberica aveva fatto registrare 60.739 presenze.
✍️ El 𝟮 𝗱𝗶𝗰𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, en el 𝗠𝗲𝘁𝗿𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗮𝗻𝗼 se hizo 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮.
𝟱𝟱.𝟴𝟰𝟯 𝗮𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗱𝗼𝘀 batieron el récord de asistencia en un partido de la @sefutbolfem.
🤩 Sois increíbles.#LaFinalContigo | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/C3TRy5gNor
— Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) December 2, 2025
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP