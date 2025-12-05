Fiorentina, Vanoli: "Gosens sta lavorando forte ma non sarà convocato. Out anche Fazzini"

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Sassuolo, ha parlato anche delle condizioni fisiche di Robin Gosens, assente da alcune partite ma sulla via del rientro: "Con Robin abbiamo fatto un passettino, oggi ha fatto una piccola parte di rifinitura con noi ma difficilmente sarà a disposizione per domani. Sta lavorando forte ma non sarà tra i convocati. Abbiamo recuperato Fortini che aveva la febbre fino a ieri. Non ci sarà Fazzini che ha avuto un problema alla caviglia ma spero di recuperarlo per la prossima settimana".

Ha visto un Gudmundsson più rilassato dopo la chiusura del caso giudiziario?

"Sì, l'ho stimolato molto. Dal punto di vista umano ha passato tre anni non facili. Adesso si è liberato e voglio che si liberi anche in campo e faccia vedere di ciò che è capace: credo molto in lui. Ora lo vedo più sereno e come ha detto lui, non vuole esser compatito e per questo deve dare tutto e aiutarci restando concentrato sul calcio".

Gudmundsson può giocare insieme a Piccoli e Kean?

"A livello tattico si può fare tutto, ma c'è sempre bisogno di equilibrio e di difendere. Certo, se vogliamo forzare la partita possono giocare tutti insieme".