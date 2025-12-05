Udinese, lesione al bicipite femorale per Atta: il comunicato dei friulani

Arthur Atta non sarà a disposizione di Kosta Runjaic per la gara di domenica alle ore 18 contro il Genoa al Bluenergy Stadium. Il centrocampista francese ha infatti riportato una lesione al bicipite femorale, come riportato dal club friulano, nella gara di Coppa Italia contro la Juventus, quando è stato sostituito al 71' da Ekkelenkamp.

Il comunicato dell'Udinese.

"Udinese Calcio comunica che, all'esito degli esami strumentali effettuati, Arthur Atta ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Il centrocampista ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo". Da capire a questo punto quanto servirà al centrocampista per tornare in campo, con Runjaic che dovrà però sostituire uno del calciatori più importanti nella sua mediana.