Ufficiale Lecco, blindato il giovane Mihali: il centrocampista ha rinnovato fino al 2029

Lorenzo Mihali, giovane centrocampista del Lecco, ha rinnovato il suo contratto con il club lombardo fino al 2029. Di seguito la nota del club:

La Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare che il calciatore Lorenzo Mihali ha rinnovato il contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2029.

Nato il 27 luglio 2006 a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, è stato prelevato a 16 anni dalla Giana Erminio, nel luglio 2022. Dopo aver iniziato il suo percorso nell’Under 17, è passato in Primavera, dove nell’ultima stagione è stato tra i protagonisti della promozione in Primavera 2 con 28 presenze e 5 gol.

Nella partita Lecco-Atalanta Under 23 dello scorso 25 aprile ha ottenuto la sua prima convocazione in Serie C, andando in panchina. Dopo aver firmato in estate il suo primo contratto da professionista, ha esordito in Prima Squadra il 7 settembre 2025, contro la Dolomiti Bellunesi, fornendo l’assist per il gol di 3-0: è stata la prima delle 5 presenze finora raccolte in stagione.