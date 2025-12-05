Juve Stabia, Giorgini: "C'è rammarico per il pari col Bari. Dobbiamo crescere negli ultimi metri"
Il difensore della Juve Stabia Andrea Giorgini ha parlato dopo il pareggio senza reti contro il Bari in conferenza stampa dicendosi soddisfatto per non aver subito reti: “Ci sono stati duelli con giocatori di grande qualità, che cercando di sfruttare i calci piazzati o altre situazioni, ma credo che non abbiamo subito nemmeno un tiro in porta. Dobbiamo continuare su questa strada - prosegue Giorgini come riporta Vivicentro.it - e crescere negli ultimi 30 metri e nella precisione dell’ultimo passaggio per essere più efficaci davanti”.
Spazio poi al ‘fattore Menti’ e ai miglioramenti da fare in trasferta: “In casa dobbiamo continuare a mantenere l’atteggiamento di queste prime gare, cercando di mantenere la nostra imbattibilità, cercando sempre di fare il massimo del punteggio o quantomeno non perdere. In trasferta bisogna essere più uniti perché le gare si giocano sempre sul filo dell’equilibrio”.
Spazio poi al Frosinone prossimo avversario: “Sulla partita di stasera (ieri NdR) c’è rammarico, ma ce lo porteremo in casa del Frosinone. Da domani proveremo a recuperare le forze perché lunedì si scende di nuovo in campo contro una squadra importante. Cercheremo di fare la prestazione e ottenere il massimo della posta in palio".
