L’Inter aspetta il Como a San Siro. Chivu cambia volto alla squadra

Dopo la passeggiata con il Venezia l’Inter si prepara alla partita contro il Como, avversario ben più probante rispetto ai lagunari. La squadra di Fabregas corre e azzanna, sfruttando il talento di quel Nico Paz che in tanti avrebbero voluto vedere in maglia nerazzurra. L’argentino è rimasto un sogno di mezza estate ed è promesso sposo del Real Madrid. Anche se il matrimonio è tutto da combinare. Diversi ingredienti insaporiscono il confronto di domani sera a San Siro. Uno su tutti il duello in tra Chivu e Fabregas, visto che prima dell’arrivo del tecnico rumeno si era fatta largo anche la pista dello spagnolo come sostituto di Simone Inzaghi. Il mercato però è passato agli archivi, mentre la classifica in questo frangente di stagione comincia a pesare sempre di più. Perché se l’Inter lotta per lo scudetto i lariani non si pongono limiti e l’Europa che conta è a portata di mano.

Torna Lautaro, diverse rotazioni in vista

Chivu cambia e non potrebbe essere altrimenti. La partita di Coppa Italia è servita per dare spazio a chi si era visto di meno - Diouf e Frattesi su tutti - ma domani i volti in campo saranno diversi per almeno sei undicesimi. In mezzo tornano Barella e Calhanoglu, mentre in difesa, davanti a Sommer, ci saranno Akanji e Bastoni. Bisseck potrebbe essere dirottato al centro ma occhio ad Acerbi. Davanti dovrebbe ricomporsi la coppia Lautaro Martinez-Thuram, sugli esterni invece Dimarco a sinistra e Carlos Augusto adattato a destra.

Il Liverpool sullo sfondo, priorità al campionato

Tutte le energie dell’Inter sono concentrate sulla gara di San Siro, anche se all’orizzonte incombe la Champions League. Martedì arriva il Liverpool a San Siro, secondo grande ostacolo in quest’ultima fase della League Phase. La lotta scudetto però è più viva che mai e l’Inter deve dare continuità dopo la vittoria di Pisa. Con il Napoli impegnato in casa contro la Juventus e il Milan in trasferta a Torino, la partita di domani diventa un’altra gara spartiacque. Una delle tante, in un campionato che non conosce padroni. Almeno fino ad ora.