Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Fiorentina, Vanoli: "La difesa a quattro è qualcosa che ho in mente. Dicembre mese importante"

Fiorentina, Vanoli: "La difesa a quattro è qualcosa che ho in mente. Dicembre mese importante"TUTTO mercato WEB
Niccolò Righi
Oggi alle 16:12Serie A
Niccolò Righi

È giornata di vigilia per la quattordicesima giornata di Serie A, che si aprirà domani pomeriggio alle ore 15:00 al Mapei Stadium per la sfida tra Sassuolo e Fiorentina. Per i viola, ancora a caccia della prima vittoria in campionato e ultimi in classifica assieme all'Hellas Verona, parlerà il tecnico Paolo Vanoli a partire dalle ore 15:45 dal 'Wind3 Media Center' del Viola Park. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.

Ore 15:47 - inizio conferenza stampa

Può cambiare qualcosa a livello tattico?
"Non sono un anarchico, la difesa a quattro è qualcosa che ho in mente. Vedremo domani...".

Come ha visto i ragazzi mentalmente?
"Ho sfruttato questa settimana prima del tour de force e ho lavorato sull'aspetto fisico, tattico e mentale. Sappiamo l'importanza di questo mese ma ragioniamo di gara in gara. Il Sassuolo ha una rosa competitiva, con alternative in ogni ruolo".

Le è piaciuto la compattezza della piazza?
"È stato un momento significativo. I tifosi ci dimostrano affetto. Adesso questo ci deve dare un'iniezione di fiducia. Adesso tocca a noi trascinare loro. A Bergamo abbiamo fatto buoni cose nel secondo tempo, ora dobbiamo cercare un po' più di fortuna e invertire questo periodo con lucidità".

Come sta Gosens?
"Gosens ha fatto una parte in gruppo oggi ma difficilmente sarà a disposizione domani. Sta lavorando forte ma domani non ci sarà. Fortini invece è recuperato, aveva la febbre fino a ieri ma ha ripreso. Non ci sarà invece Fazzini per il problema alla caviglia, credo di recuperarlo settimana prossima".

C'è possibilità di fare un allenamento a porte aperte?
"Sicuramente è una cosa bella, devo solo programmare tutto perché sono dentro da poco. Ma sicuramente è una gran cosa da fare".

Gudmundsson e Fazzini possono fare gli esterni
"Fazzini l'ha fatto. Gud lo potrebbe fare ma lo preferisco dentro al campo. Ha le qualità tecniche per giocare lì e sarebbe una foratura farlo giocare da esterno".

Sulle due punte
"Quando parlo di due punte non parlo per fora di due punte fisiche: queste possono avere caratteristiche diverse. Piccoli e Kean devonop stare davanti al difensore, se invece c'è Albert si può giocare più in verticale. Cambiano le caratteristiche. Kean in Nazionale ha giocato sia con Retegui che con Pellegrini. Gud ha altre caratteristiche che io vorrei giocare: con lui ad esempio ho bisogno più di mezzale che si inseriscono".

Ha visto un Gudmundsson più rilassato dopo la chiusura del caso giudiziario?
"Sì, l'ho stimolato molto. Dal punto di vista umano ha passato tre anni non facili. Adesso si è liberato e voglio che si liberi anche in campo e faccia vedere di ciò che è capace: credo molto in lui. Ora lo vedo più sereno e come ha detto lui, non vuole esser compatito e per questo deve dare tutto e aiutarci restando concentrato sul calcio".

Gudmundsson può giocare insieme a Piccoli e Kean?
"A livello tattico si può fare tutto, ma c'è sempre bisogno di equilibrio e di difendere. Certo, se vogliamo forzare la partita possono giocare tutti insieme".

È contento del rendimento di Fagioli e Nicolussi o pretende di più?
"Pretendo di più da tutti, dunque anche da loro. A centrocampo devono imparare a tenere meglio la posizione. Fagioli e Nicolussi sono completamente diversi: fagioli è una mezz'ala di palleggio, ma da play mi è piaciuto. Gli chiedo però più giocate in avanti, pretendo che guardi più avanti perché ha le qualità per farlo. Anche Nicolussi Caviglia deve imparare questo. Con l'Atalanta ho visto un centrocampo che deve essere più collegato, ogni tanto lo facevamo, ma spesso Sohm si apriva troppo: sono automatismi che stiamo cercando. Il segreto di una squadra è non perdere a centrocampo e avvolte, per voglia di fare, perdiamo il posizionamento e essere fuori posizione significa non riconquistare la seconda palla".

Ha sentito Commisso?
"Il Presidente è sempre vicino a noi e per questo lo ringrazio. Nonostante il suo momento di salute sta soffrendo anche per la situazione della Fiorentina, ma ogni giorno ci è accanto".

Come mai la Fiorentina subisce così tanti gol?
"Anche sotto questo punto di vista ultimamente abbiamo aumentato l'attenzione. Contro l'Atalanta abbiamo preso un gol su un cross sbagliato. L'attenzione dei difensori sta crescendo, prima difendevano più distanti all'uomo, io preferisco che vadano più sull'uomo e che lavorino più di linea. Certe volte dobbiamo essere più lucidi e non fare raddoppi che non servano ma ci stiamo lavorando".

Come mai i centrocampisti non riempiono l'area?
"È vero, perché abbiamo giocatori con caratteristiche più di palleggio a parte Mandragora che ha grande intelligenza tattica. Sohm è bravo a farsi trovare in rifinitura per fare l'ultimo passaggio, ma non ha la caratteristica di andare ad attaccare forte l'area. Per questo servono trovare altri tipi di soluzione: Albert non deve abbassarsi, gli esterni devono essere più protagonisti in area...È una cosa da migliorare ma in questo momento facciamo fatica perché andiamo in transizione e rimaniamo poco nell'ultimo terzo di campo. Dobbiamo avere più pazienza quando siamo in attacco, magari un giro di palla in più ci permette di arrivare con più uomini in area. Ndour è uno che ha la gamba per attaccare la profondità e questo è un aspetto su cui stiamo cercando soluzioni".

Ore 16:12 - fine conferenza stampa

Articoli correlati
Fiorentina, Vanoli: "Gosens sta lavorando forte ma non sarà convocato. Out anche... Fiorentina, Vanoli: "Gosens sta lavorando forte ma non sarà convocato. Out anche Fazzini"
Fiorentina, serve una scossa al più presto: Vanoli pensa al cambio di modulo Fiorentina, serve una scossa al più presto: Vanoli pensa al cambio di modulo
Fiorentina, Vanoli: "Padroni del nostro destino. Serve ritrovare l'autostima!" Fiorentina, Vanoli: "Padroni del nostro destino. Serve ritrovare l'autostima!"
Altre notizie Serie A
Mondiale 2026, tra poco il sorteggio dei gironi! 104 gare tra l'11 giugno e il 19... Live TMWMondiale 2026, tra poco il sorteggio dei gironi! 104 gare tra l'11 giugno e il 19 luglio
Napoli, Lucca fischiato nonostante il gol: Marianucci: "Poi per salire sul carro... Napoli, Lucca fischiato nonostante il gol: Marianucci: "Poi per salire sul carro è tardi"
Juventus, scendono le quote di Lindsell Train: il terzo azionista cala al 5,8% Juventus, scendono le quote di Lindsell Train: il terzo azionista cala al 5,8%
Van Nistelrooy: "Mondiali a 48 squadre? Sono emozionato. L'Olanda può fare molto... Van Nistelrooy: "Mondiali a 48 squadre? Sono emozionato. L'Olanda può fare molto bene"
Massimo Orlando: "Fiorentina, era ora cambiare qualcosa. Milan da Scudetto ma..."... TMW RadioMassimo Orlando: "Fiorentina, era ora cambiare qualcosa. Milan da Scudetto ma..."
De Paola: "Milan, senza Scudetto sarebbe una grande delusione" TMW RadioDe Paola: "Milan, senza Scudetto sarebbe una grande delusione"
Roma, tanti club su Niccolò Pisilli. Dopo Genoa e Parma c'è anche il Sassuolo TMWRoma, tanti club su Niccolò Pisilli. Dopo Genoa e Parma c'è anche il Sassuolo
Pepe: "Mondiali a 48 squadre? Una cosa positiva. Spero che vinca il Portogallo" Pepe: "Mondiali a 48 squadre? Una cosa positiva. Spero che vinca il Portogallo"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
Le più lette
1 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
2 Savicevic: "Adzic non mi ha ascoltato, doveva andar via dalla Juve. Ho paura si perda"
3 Allegri, c’è la cabala: dal 2023 chi va fuori agli ottavi di Coppa Italia vince lo scudetto
4 Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
5 Randal Kolo Muani, benino alla Juventus. Ma non abbastanza per una conferma
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Immagine top news n.0 Mondiale 2026, tra poco il sorteggio dei gironi! 104 gare tra l'11 giugno e il 19 luglio
Immagine top news n.1 Serie A, 14^ giornata LIVE: chance dal 1' per Zielinski, Elmas e Dybala
Immagine top news n.2 Il no all'Inter in estate? Fabregas: "Non parlo di questo, non mi interessa. A Milano per vincere"
Immagine top news n.3 Oggi il sorteggio del Mondiale: oltre all'Italia, quali sono le altre 21 Nazionali a caccia di un posto
Immagine top news n.4 Oggi il sorteggio del Mondiale: le regole e tutto quello che c'è da sapere
Immagine top news n.5 Sarri: "Non penso a una cessione di Noslin. Tavares? Lo faccio giocare poco, così si incazza"
Immagine top news n.6 Milan, Allegri: "Bisogna essere arrabbiati. Jashari? Ha fatto bene, non avevo nessun dubbio"
Immagine top news n.7 In Belgio è già esploso un altro Huijsen: che numeri da urlo per Jorne Spileers
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.2 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero
Immagine news podcast n.4 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Napoli-Juve, la partita verità del Maradona vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Cagni: "Roma, la Champions un'impresa. Juve a Napoli per capire chi è"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Fiorentina, era ora cambiare qualcosa. Milan da Scudetto ma..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Mondiale 2026, tra poco il sorteggio dei gironi! 104 gare tra l'11 giugno e il 19 luglio
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Lucca fischiato nonostante il gol: Marianucci: "Poi per salire sul carro è tardi"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, scendono le quote di Lindsell Train: il terzo azionista cala al 5,8%
Immagine news Serie A n.4 Van Nistelrooy: "Mondiali a 48 squadre? Sono emozionato. L'Olanda può fare molto bene"
Immagine news Serie A n.5 Massimo Orlando: "Fiorentina, era ora cambiare qualcosa. Milan da Scudetto ma..."
Immagine news Serie A n.6 De Paola: "Milan, senza Scudetto sarebbe una grande delusione"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, Castori: "Monza forte e ben allenato. Non adagiamoci all'idea che basti una buona prova"
Immagine news Serie B n.2 Mantova, ag. Cella: "La filosofia di gioco Possanzini è ideale per un giocatore come lui"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Calabro: "A Genova senza pressione. Noi capaci di uscire più forti dalle burrasche"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, scatta il rinnovo per Mancuso. Majer e Falletti verso l'addio a gennaio
Immagine news Serie B n.5 Padova, ag. Faedo: "Suo percorso dimostra che nelle serie minori ci sono giocatori validi"
Immagine news Serie B n.6 Pescara, buone notizie per Gorgone: Letizia è tornato ad allenarsi con il gruppo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Perugia-Ternana, derby dimezzato: gli ultras rossoverdi diserteranno la trasferta
Immagine news Serie C n.2 L'Ascoli accelera per Lepri e supera due club di Serie B: pronto un contratto triennale
Immagine news Serie C n.3 La Pro Vercelli blinda il 2008 Zacchera. Il centrocampista firma fino al 2028
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il programma dalla 2ª alla 4ª giornata di ritorno: date e orari delle varie partite
Immagine news Serie C n.5 Latina, Condò: "Under 23 utili ai grandi club, ma penalizzano le piazze storiche"
Immagine news Serie C n.6 Lecco, blindato il giovane Mihali: il centrocampista ha rinnovato fino al 2029
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Fiorentina, viola obbligati a reagire: Vanoli si gioca tanto
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Milan, clima bollente all'Olimpico: biancocelesti a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Parma, via alla difesa del titolo per i rossoblù
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Terremoto nel calcio tedesco: i 14 club di Frauen Bundesliga rompono con la Federcalcio
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, tegola Cherubini: interessamento ai legamenti della caviglia per la 2007
Immagine news Calcio femminile n.3 Dopo la pausa riecco la Serie A Women: Roma-Juve match di cartello. Sarà fuga giallorossa?
Immagine news Calcio femminile n.4 Severini: "Un onore vestire la maglia della Fiorentina. Voglio vincere un trofeo qui"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juve, Rosucci: "In Champions percorso incredibile. Con lo United spero in uno Stadium pieno"
Immagine news Calcio femminile n.6 Spagna-Germania da record: oltre 55mila presenze allo stadio. Mai così tante per la nazionale
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?