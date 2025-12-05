TMW Radio Braglia: "Juve, colpaccio possibile al Maradona. Il Como diventerà grande"

Simone Braglia, ex portiere, è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Maignan comunque importante con le sue parate contro la Lazio:

"Sono annate, mi ricordo lo scorso anno. I meriti sono anche della squadra che funziona in fase difensiva".

Milan da Scudetto nonostante tutto?

"Può essere un bene essere andati fuori, come il Napoli lo scorso anno, ma a gennaio devi completare la rosa se vuoi arrivare in fondo. Modric non so se regge questi ritmi, pur giocando una volta a settimana. Oggi come oggi vedo con equilibrio e identità solo Napoli, Roma e Como".

Dove sarebbe Allegri con questa Lazio?

"Non ci sarebbe mai andato con questa squadra. La Lazio dietro è molto più granitica comunque, il dubbio che ho sul Milan è relativo alle condizioni di alcuni giocatori fondamentali. Qualche spiffero dietro c'è, Maignan spero rimanga così fino alla fine ma se il portiere è sempre il migliore in campo...Ci sono alcuni giocatori che non sono da Milan".

Napoli-Juve partita chiave per entrambe:

"In questo momento, al netto degli infortuni, la Juve ha qualche arma in più. Yildiz è in forma strepitosa, ha una piccola chance di fare il colpaccio. Anche se il Maradona è un fortino. Sarà una partita tesa, dove bisognerà vedere se la difesa della Juve resisterà alle offensive del Napoli. E ho qualche dubbio. Pesano le assenze a centrocampo, il Napoli lì avrà maggiori pressioni. Il fatto di poter avere una battuta d'arresto ulteriore sarebbe un grave problema di gestione per Conte, visti i pregressi. Vedo una Juve che potrebbe fare il colpaccio".

Inter-Como partita verità per entrambe:

"Il Como ha una società che ha il rispetto dei ruoli, ognuno sa cosa deve fare. Il Como è un progetto da seguire, per come ha costruito questa realtà. Non è una piccola realtà, diventerà, anche per quello che sta facendo la società sul territorio, una grande società".