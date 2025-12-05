Pescara, buone notizie per Gorgone: Letizia è tornato ad allenarsi con il gruppo
Il Pescara prosegue la preparazione in vista della delicata sfida salvezza di lunedì contro il Bari, e dall’infermeria arriva finalmente un segnale incoraggiante. Gaetano Letizia è infatti tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà convocato per la gara contro i biancorossi, anche se resta da valutare quanti minuti mister Gorgone deciderà di concedergli.
Restano invece ai box Giannini, Kraja, Merola, Oliveri e Squizzato, ancora sottoposti a monitoraggio quotidiano da parte dello staff medico. A riportarlo è Rete8.
