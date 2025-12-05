In Belgio è già esploso un altro Huijsen: che numeri da urlo per Jorne Spileers

Sugli spalti dello Jan Breydel si assiepano oramai da anni gli scout di mezza Europa. E in questa stagione al seguito del Club Bruges in molti, sui propri taccuini, hanno segnato il nome di Jorne Spileers. Il centrale classe 2005 della società belga è uno dei migliori interpreti Under della nuova generazione. Centrale della Nazionale Under 21 belga, di Oudenaarde, nasce e cresce nel settore giovanile del Bruges ed è qui che crea tutto il suo percorso. Tecnicamente e tatticamente, il centrale moderno: grande fisico, rapidità e soprattutto capacità di impostare e dirigere l'azione partendo dal basso.

Lo studio del CIES lo mette come primo al mondo in un'abilità che è ben più che ricercata dalle grandi società del mondo. Spileers completa la media di 11.8 passaggi progressivi in verticale per partita con l'84% di successo. Una skill che lo mette non solo in testa alle classifiche Mondiali per quantità ma anche per qualità. Al secondo posto c'è Antonio Silva del Benfica,, sì con 12.2 ma con il 74.4% di riuscita.

Per adesso radiomercato accosta a Spillers club come Borussia Monchengladbach e Sunderland sulle sue tracce ma c'è da scommettere che presto molte altre si faranno vedere dalle parti di Bruges per provare a portarlo a casa. Valutazione? Conoscendo una bottega carissima come quella che ha fatto sudare sette camicie al Milan per Ardon Jashari, certamente alta. Ma prenderlo subito potrebbe essere un affare, considerato che per caratteristiche e potenzialità, è quello che ricorda meglio di ogni altro Dean Huijsen.