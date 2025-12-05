Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 14^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 14^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Sulemana.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Skorupski, Freuler, Vitik.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Zé Pedro, Belotti, Felici, Mazzitelli, Mina.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Diao, Goldaniga, Dossena, Sergi Roberto.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Faye.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Fazzini, Gosens, Lamptey, Sabiri.
Squalificati: Pongracic.
GENOA
Indisponibili: Cornet.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Serdar, Suslov, Akpa-Akpro, Kastanos, Bradaric.
Squalificati: Gagliardini.
INTER
Indisponibili: Palacios, Darmian, Dumfries, Di Gennaro.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Rugani, Bremer, Gatti, Vlahovic, Pinsoglio.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Cataldi, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Jean, Pierret, Marchwinski.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Gimenez, Athekame, Fofana.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Lobotka, Lukaku, Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Gutierrez.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Circati, Frigan, Ndiaye, Suzuki.
Squalificati: Troilo.
PISA
Indisponibili: Cuadrado, Esteves, Lusuardi, Stengs.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Dovbyk.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Romagna, Turati, Skjellerup, Vranckx, Paz, Berardi.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Schuurs.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Kamara, Atta.
Squalificati: nessuno.
