Union Brescia, Bonomi: "Al completo e con il mercato daremo fastidio al Vicenza"
TUTTO mercato WEB
Carlo Bonomi, vice presidente dell'Union Brescia, nel corso di una lunga intervista concessa a BresciaOggi ha parlato così del momento delle Rondinelle: "Avremmo potuto fare di più, sicuramente, ma la colpa in gran parte è degli infortuni, soprattutto in attacco. Comunque, Diana e il suo staff stanno lavorando bene e quando rientreranno le punte, daremo ancora fastidio al Vicenza: al completo e col mercato c’è ancora tempo per recuperare".
Il Brescia non vince da 4 giornate, il Lumezzane è imbattuto da 7. Che derby sarà?
"Non rinnego il passato, ma nemmeno il futuro. Il mio obiettivo, come vice presidente, è di portare in alto il Brescia. Voglio vincere".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
Le più lette
3 Maignan, Vlahovic e Dybala: tre casi diversi per tre rinnovi che sono destinati a far discutere. Quali sono le strategie di Milan, Juventus e Roma? L'annosa questione dei contratti non passa mai di moda
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Oggi il sorteggio del Mondiale: oltre all'Italia, quali sono le altre 21 Nazionali a caccia di un posto
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile