Union Brescia, Bonomi: "Al completo e con il mercato daremo fastidio al Vicenza"

Carlo Bonomi, vice presidente dell'Union Brescia, nel corso di una lunga intervista concessa a BresciaOggi ha parlato così del momento delle Rondinelle: "Avremmo potuto fare di più, sicuramente, ma la colpa in gran parte è degli infortuni, soprattutto in attacco. Comunque, Diana e il suo staff stanno lavorando bene e quando rientreranno le punte, daremo ancora fastidio al Vicenza: al completo e col mercato c’è ancora tempo per recuperare".

Il Brescia non vince da 4 giornate, il Lumezzane è imbattuto da 7. Che derby sarà?

"Non rinnego il passato, ma nemmeno il futuro. Il mio obiettivo, come vice presidente, è di portare in alto il Brescia. Voglio vincere".