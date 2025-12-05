Vicenza squadra ammazza campionato? Gallo: "Piano con queste etichette, è ancora presto"

Dopo Luciano Foschi, domenica al “Piola” torna un altro ex: Fabio Gallo, oggi alla guida del Vicenza capolista e già campione d’inverno con tre turni d’anticipo. L’ex centrocampista, che concluse la carriera a Novara, ripercorre anche un incrocio sfiorato con la panchina azzurra: "Nel novembre 2020 fui chiamato dal ds Urbano Orlando. Feci un colloquio, ma non se ne fece nulla e ingaggiarono Marcolini. Ci sarei tornato molto volentieri, anche se sappiamo com’è poi finita quella gestione".

Sui suoi anni da giocatore a Novara conserva ricordi positivi, pur segnati dagli infortuni:"Trovai un ambiente molto disponibile. Le mie ultime stagioni furono tribolate, ma sono rimasto in contatto con diversi compagni come Ludi e Morganti"!.

Ora torna da allenatore della squadra che sta ammazzando il campionato, ma Gallo mantiene equilibrio: "Piano con queste etichette. Stiamo facendo bene, ma quanto raccolto è solo fieno in cascina: non siamo nemmeno a metà stagione". E mette in guardia sull’impegno di domenica: "A Novara non sarà facile: la squadra azzurra non ha forse ottenuto quanto avrebbe meritato".