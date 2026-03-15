Bologna, Italiano: "Rischio di pensare alla Roma? No, siamo abituati ad archiviare ogni 3 giorni"

Nel pre partita della sfida tra il Sassuolo e il Bologna è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico dei rossoblù Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: "Cosa voglio rivedere di giovedì? Atteggiamento, voglia, qualità, determinazione e sacrificio. Noi giovedì lo abbiamo messo in campo e oggi non deve mancare contro una squadra che ha qualità e che sta facendo bene".

Non c'è il pericolo di pensare già a giovedì?

"Qualsiasi sarà oggi il risvolto della partita siamo abituati a giocare ogni tre giorni e sappiamo archiviare di partita in partita. Oggi vedremo come la racconteremo".

Torna Dallinga...

"Ha avuto dei problemi con una tendinite. Nel frattempo Castro ha giocato molto bene e queste sono dinamiche che succedono in un campionato. oggi ha la possibilità di dimostrare il suo valore".