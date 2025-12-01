Barella: "Abbiamo tempo per preparare i playoff, Gattuso ci aiuta a ritrovare fiducia"

Scott McTominay, Tijani Reijnders e Nicolò Barella. Questi i migliori centrocampisti della passata stagione premiati al Gran Galà del Calcio che si sta svolgendo a Milano.

Dal palco, ha preso la parola il centrocampista dell'Inter:

“Sicuramente è diventato un calcio molto più fisico, un po’ più veloce. Diciamo che cerco di mettermi a disposizione della squadra, cerco di farlo nel modo giusto e di dare il 100%.

Nazionale? La pressione c’è sempre quando si gioca in azzurro, che è la cosa più bella del mondo. Dobbiamo ritrovare un po’ di fiducia e Gattuso in questo ci sta aiutando tanto. So che in questo momento dirlo è brutto, ma anche dall’ultima partita dobbiamo prendere il meglio. Abbiamo tempo per preparare i playoff. Faremo del nostro meglio”.