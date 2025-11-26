Inter, Barella: "Dobbiamo fare la stessa partita del derby, cercheremo di essere meno belli"

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, è stato intervistato da Prime Video a poco più di un'ora dalla sfida di Champions League con l'Atletico Madrid: "C'è qualche similitudine col Milan, dobbiamo fare la stessa partita del derby dove abbiamo fatto bene, anche se c'è mancato il gol. Stasera cercheremo di essere meno belli, anche se giocare bene è una nostra caratteristica che non va persa, ma più precisi sotto porta".

Come si reagisce dopo la sconfitta nel derby?

"Il calcio è così, nello spogliatoio bisogna restare positivi perché la negatività crea situazioni che non fanno bene a nessuno. Dispiace non aver portato a casa niente, ma la stagione è ancora lunga e cercheremo di fare il meglio possibile. Abbiamo visto in questi mesi che una sola caratteristica non basta, cercheremo di arrivare in vetta unendole tutte".