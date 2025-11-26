Inter, Barella: "Vogliamo dimostrare che il ko nel derby è stato solo un episodio"
TUTTO mercato WEB
Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida di Champions League con l'Atletico Madrid al Metropolitano:
"Cercheremo di mettere in campo tutto come abbiamo sempre fatto in tutte le partite. Sappiamo che sarà dura, abbiamo già giocato qua. Sappiamo che dopo una sconfitta come quella nel derby, c'è voglia di dimostrare che è stato solo un episodio ed è quello che cercheremo di fare".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile