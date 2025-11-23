Inter, Barella esalta Chivu: "Mi è piaciuta la sua umanità, ha capito il nostro momento"

Nicolò Barella, in occasione del Matchday Programme dedicato dal derby di questa sera, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali dell'Inter partendo dalle sue sensazioni in vista della stracittadina: "L’esperienza aiuta a giocare con più tranquillità e consapevolezza ma l’adrenalina rimane sempre. Quando entri a San Siro e già dal riscaldamento senti i decibel che si alzano, quella è una cosa che fa venire sempre la pelle d’oca".

L'ex Cagliari ha avuto il merito di migliorarsi ogni anno: "Sono sempre stato molto determinato. Quando ero più giovane la grinta mi è servita per distinguermi e farmi spazio. Rispetto a qualche anno fa oggi, grazie all’esperienza che ho accumulato negli anni, ho acquisito consapevolezza e vivo il calcio con lo stesso entusiasmo ma con più serenità e questo mi rende orgoglioso del percorso che ho fatto".

Le qualità di certo non gli mancano, ma ci sono dei compagni a cui 'ruberebbe' qualcosa: "Prenderei tante cose da molti compagni. Da Acerbi la mentalità, la voglia di non mollare mai, di essere sul pezzo. Da Thuram il sorriso, la sua voglia di vivere e trasmettere allegria, da Calha il tiro…e potrei andare avanti…".

Due parole, infine, sul tecnico Chivu: "Mi è piaciuta da subito la sua umanità nel capire inizialmente il nostro momento e la sua forza e la voglia di farci pensare al futuro, questo mi ha stupito. La sua qualità più grande credo sia l’empatia che ha con i giocatori, è una persona a cui portare molto rispetto ma con cui ci si può sempre confrontare".