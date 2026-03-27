Bari, seduta senza i nazionali: aggregati tre giocatori della Primavera

Il Bari prosegue la sua preparazione in vista del prossimo impegno di campionato in programma, dopo il weekend di pausa per gli impegni delle nazionali, lunedì 6 aprile, a partire dalle ore 15:00, sul terreno del San Nicola quando sfiderà il Modena guidato da mister Sottil.

Questa mattina, dopo un prologo in palestra, la squadra si è allenata sul terreno del 'Sigismondo Palmiotta' di Modugno dove, dopo una prima parte dedicata al riscaldamento muscolare ad intensità crescente, ha alternato lavoro metabolico su medie distanze a circuiti di tecnica individuale e di gruppo, chiudendo la seduta con una partitella a ranghi misti su porzione di campo. Alcuni elementi della rosa hanno lavorato secondo una tabella personalizzata in base al minutaggio delle ultime uscite. Aggregati i giovani Alonso, Campagna e Sassarini; assenti, Mehdi Dorval (Algeria), Emanuele Rao e Giacomo Stabile (Italia Under 20).

Per la giornata di domani, sabato, e per domenica, sono in programma sedute di allenamento mattutino.