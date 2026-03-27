A caccia del Mondiale: Udinese sulle spalle di capitan Karlstrom
TUTTO mercato WEB
Dopo i novanta minuti contro l'Ucraina, Jesper Kewe Karlström si prepara ad un'altra battaglia, che mette in palio il Mondiale di Canada, Messico e Stati Uniti d'America: il capitano dell'Udinese è stato tra i protagonisti della vittoria che ha portato la Svezia fino alla finalissima e ora la vivrà di fronte al pubblico amico della Friends Arena di Solna. La Polonia è un avversario ostico e venderà cara la pelle, questo è certo. Karlström sarà l'unico rappresentate dell'Udinese che vivrà gli spareggi iridati.
Path B
Svezia - Polonia
Martedì 31 marzo, 20:45
Stadio: Friends Arena, Solna (Svezia)
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Tonali e Kean scacciano l'incubo Irlanda del Nord. Tanta fatica, ma serviva poco per togliersi la scimmia di dosso. Ora l'ultimo ostacolo, l'Italia non deve e non può avere paura. Tanti giocatori sotto tono, Gattuso pensi bene a chi mandare in campo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile