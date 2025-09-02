TMW Barido dalla Juventus al Napoli, le considerazioni bianconere dietro la cessione

Tra i tanti trasferimenti che si sono completati ieri, nell'ultimo giorno di mercato della Serie A, c'è anche quello del centrocampista offensivo argentino Francisco Barido, il classe 2006 che ha lasciato la Juventus per unirsi al Napoli a titolo definitivo.

Secondo quanto raccolto da TMW, dietro alla cessione di Barido ci sono anche e soprattutto delle considerazioni tecniche fatte dalla società bianconera, che non ritiene il calciatore all'altezza della sua attuale squadra Primavera, intendendo puntare invece su altri profili. Come per esempio quello del classe 2009 Destiny Elimoghale, diventato già punto di riferimento della giovanile allenata da Padoin. Di sicuro c'è comunque che chi lo ha acquistato, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, lo conosceva bene avendolo avuto già in quel di Torino, prima di lasciare il bianconero per unirsi al Napoli. Un po', per intendersi, come successo anche con Hasa, altro giovane talento scuola Juve preso di recente.

Su Barido si era invece espresso con parole ricche di entusiasmo, qualche settimana fa, l'agente Marco Sommella, che intervistato da TMW ha detto: "Anche lui è su quella strada (inaugurata da Soule, ndr). Sono ragazzi che hanno qualcosa in più. Ne parlavo l'altro giorno con Federico Cherubini, che l'ha visto giocare a Parma e diceva che per come tocca la palla ricorda Fagioli".