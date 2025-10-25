Milan, come cambia la percezione del pericolo: tutti i gol sono stati subiti in casa
Milan-Pisa 2-2 ha evidenziato un dato curioso relativo alla difesa rossonera e alla famigerata percezione del pericolo di cui parlava Massimiliano Allegri dopo la partita persa contro la Cremonese. I rossoneri hanno fin qui incassato 6 reti, tutte a San Siro. Nel dettaglio:
23 agosto, Milan - Cremonese 1-2
28 settembre, Milan - Napoli 2-1
19 ottobre, Milan - Fiorentina 2-1
24 ottobre, Milan - Pisa 2-2
Delle cinque partite giocate in casa, solo una ha visto la porta inviolata, quella contro il Bologna del 14 settembre. Al contrario la difesa in trasferta è insuperabile:
29 agosto, Lecce - Milan 0-2
20 settembre, Udinese - Milan 0-3
5 ottobre, Juventus - Milan 0-0
