Milan, Allegri: "Con il Pisa troppo lunghi nel secondo tempo. Dovrò fare meglio"

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan TV dopo il pareggio di San Siro con il Pisa: Allegri a Milan TV:

"È stata una partita strana, iniziata bene ma dopo il vantaggio non abbiamo avuto la cattiveria di fare il 2-0. Ci siamo allungati troppo, e quando siamo stati un pochino più corti siamo stati puniti su due episodi, bisognava giocare sicuramente meglio..".

La reazione

"Quando non riesci a vincere non devi perdere, questo però deve insegnarci ad avere lucidità e velocità per tutta la partita".

Un avvio di secondo tempo non brillante

"Sì, ci siamo raccolti e siamo stati troppo lunghi, un po' come successo contro la Fiorentina, dovrò far meglio sicuramente anche io".