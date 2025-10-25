Cuadrado-show a San Siro. Il colombiano torna al gol due anni dopo l'ultima volta

Non aveva mai segnato a San Siro quando giocava nell'Inter, ci ha pensato con un'altra maglia nerazzurra - bianca ieri sera, a dire il vero -. Mattatore assoluto nel secondo tempo di Milan-Pisa è stato senza alcun dubbio Juan Cuadrado, gettato nella mischia da Alberto Gilardino all'intervallo e vera e propria spina nel fianco della difesa rossonera per tutta la durata della seconda frazione. Tra l'altro il giocatore sembra avere un vero e proprio conto aperto con il Milan, sua vittima preferita in Serie A con 8 gol, alle spalle solo del Torino, colpito per ben 10 volte.

Alla veneranda età di 37 anni, il colombiano si è prima procurato il calcio di rigore per il fallo di mano di Koni De Winter e poi lo ha battuto con personalità, spiazzando con una sana dose di freddezza Mike Maignan. L'ultima volta che Cuadrado ha segnato in Serie A era il 28 febbraio del 2023: quasi 32 mesi fa. All'epoca il gol arrivò nel derby contro il Torino e lui vestiva ancora la maglia della Juventus. Da quel giorno ha cambiato casacca per ben tre volte: Inter, Atalanta e ora Pisa, ma il martello per fissare quel chiodo su cui appendere i propri scarpini sembra ancora ben risposto nel cassetto degli attrezzi.

"Il calcio ha cambiato la mia vita e cerco di sfruttare ogni momento, ogni minuto" le parole di Cuadrado al termine del match. "Sono molto contento di essere qui, della fiducia del mister e dello staff e cerco di restare al 100%. Sono molto felice di essere qui". E pèoi ancora: "Sono contento per il gol e la prestazione della squadra. Rammaricati perché alla fine avevamo il traguardo vicino e pareggiare ti rammarica. Ma deve darci fiducia per le prossime partite. Se continuiamo con questa voglia e personalità possiamo fare ancora molto bene".