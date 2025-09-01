Ufficiale
Acquisto del Napoli dalla Juventus, tesserato il fantasista argentino Barido
TUTTO mercato WEB
Non solo Elmas, e poi anche Hojlund, perché oggi il Napoli ha chiuso un altro acquisto, quello del giovane centrocampista Francisco Martin Barido, argentino classe 2008 che gli azzurri hanno prelevato a titolo definitivo dalla Juventus. Il suo contratto è stato depositato in Lega Serie A.
Altre notizie Serie A
Nico Gonzalez dalla Juventus all'Atletico Madrid, le cifre ufficiali: possibile affare da 34 milioni
Editoriale di Luca Calamai Vlahovic ha fatto prigioniera la Juve. Rischio Chivu. Conte e un Napoli che sa soffrire. Con Rabiot il Milan può lottare per il titolo
Le più lette
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
18:05Speciale Calciomercato
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
La Juve ha scelto Openda: accordo con il Lipsia, alle 12 il belga sarà a Torino per le visite mediche
Serie A
Nico Gonzalez dalla Juventus all'Atletico Madrid, le cifre ufficiali: possibile affare da 34 milioni
Serie B
Serie C
Calcio femminile