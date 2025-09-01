Ufficiale Acquisto del Napoli dalla Juventus, tesserato il fantasista argentino Barido

Non solo Elmas, e poi anche Hojlund, perché oggi il Napoli ha chiuso un altro acquisto, quello del giovane centrocampista Francisco Martin Barido, argentino classe 2008 che gli azzurri hanno prelevato a titolo definitivo dalla Juventus. Il suo contratto è stato depositato in Lega Serie A.