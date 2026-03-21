Milan, Bartesaghi: "Non guardiamo la classifica, con Fullkrug posso fare più cross"

Davide Bartesaghi, difensore del Milan, è stato intervistato da DAZN prima della sfida contro il Torino: "Abbiamo lavorato sempre alla stessa maniera, sistemando qualcosina che era andato male. L'obiettivo resta sempre lo stesso, è un'altra gara di fronte e dovremo fare il meglio possibile".

Cambia qualcosa con un centravanti puro come Fullkrug?

"Avrò la possibilità di mettere più palloni, davanti abbiamo tanti giocatori importanti, vediamo come andrà".

Il sorpasso del Napoli vi mette un po' di pressione?

"Noi non guardiamo la classifica, dobbiamo ancora giocare: ci sono in palio tre grandi punti e cercheremo di ottenerli".